Ausfuhren vom 1. bis 20. Dezember um 6,8 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten 20 Tagen dieses Monats seine Ausfuhren deutlich auf einen neuen Rekordstand steigern können.Laut der Zollverwaltung stiegen die Exporte vom 1. bis 20. Dezember um 6,8 Prozent zum Vorjahr auf 43 Milliarden Dollar.Dies ist die höchste Summe, die jemals im vergleichbaren Zeitraum verzeichnet wurde.Bei Halbleitern wurde ein besonders kräftiger Zuwachs erzielt. Die Halbleiterexporte zogen gegenüber dem Vorjahr um 41,8 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar an. Ihr Anteil an den Gesamtausfuhren kletterte um 6,7 Prozentpunkte auf 27,1 Prozent.Die Einfuhren wuchsen um 0,7 Prozent zum Vorjahr auf 39,2 Milliarden Dollar.Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 3,8 Milliarden Dollar auf.