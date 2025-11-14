Verdacht auf Transport nordkoreanischer Munition: Schwedischer Zoll durchsucht russischen Frachter

Photo : YONHAP News

Der schwedische Zoll hat einen russischen Frachter durchsucht, der am Waffenhandel mit Nordkorea beteiligt sein soll.Der Schiffseigner wurde wegen der Beteiligung am illegalen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland international sanktioniert.Über die Durchsuchung berichtete Schwedens öffentlich-rechtlicher Sender STV am Sonntag (Ortszeit).Das Schiff namens „Adler“ im Besitz der russischen Reederei M Leasing LLC setzte in der Nacht auf Samstag in der Meerenge zwischen Dänemark und Schweden wegen eines Motorschadens einen Notruf ab.Die Adler legte später im Hafen von Höganäs im Süden Schwedens an. Schwedische Zollbeamte gingen für eine Inspektion an Bord.Laut der ukrainischen Online-Zeitung Euromaidan Press hatten Schiffe, die mit M Leasing in Verbindung stehen, früher Munition aus Nordkorea befördert. Diese habe Russland im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt.Die Firma steht auf Sanktionslisten der USA und der Europäischen Union. Auch die südkoreanische Regierung sanktionierte sie im Juni letzten Jahres.