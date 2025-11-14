Südkoreaner aus Betrugszentrum in Kambodscha gerettet

Photo : YONHAP News

Eine gemeinsame Polizei-Taskforce Südkoreas und Kambodschas hat einen Südkoreaner aus einem Betrugszentrum in Kambodscha gerettet.Die Nationale Polizeibehörde in Seoul teilte am Sonntag mit, dass ein südkoreanischer Staatsangehöriger am 18. Dezember aus einem Verbrechenskomplex nahe der Grenze zu Vietnam gerettet worden sei.26 Südkoreaner in dem Komplex wurden von der kambodschanischen Polizei festgenommen.Innerhalb eines Monats konnte damit der zweite Südkoreaner aus den Fängen von Betrügern in Kambodscha befreit werden. 92 Personen, die an organisierter Kriminalität beteiligt gewesen sein sollen, wurden festgenommen.Präsident Lee Jae Myung bekundete am Sonntag in sozialen Medien die Absicht, noch intensiver mit ausländischen Strafvollzugsbehörden zu kooperieren, um grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, darunter Online-Betrug und Voice Phishing, einen Riegel vorzuschieben.