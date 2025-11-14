Zweitschnellster Zug der Welt: Südkorea will 2030 Testfahrten beginnen

Photo : YONHAP News

Südkorea will bereits 2030 Testfahrten des weltweit zweitschnellsten Hochgeschwindigkeitszugs beginnen. Der Zug soll mit bis zu 370 Kilometern pro Stunde fahren können.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr gab am Montag bekannt, dass die Entwicklung von Schlüsseltechnologien für den Hochgeschwindigkeitszug der nächsten Generation im Rahmen eines staatlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekts abgeschlossen sei. Im kommenden Jahr werde mit der Fahrzeugproduktion begonnen.Der neue Hochgeschwindigkeitszug basiert auf der Fertigungstechnologie für die Baureihe KTX-Cheongryong, deren Geschwindigkeit im Fahrbetrieb bis zu 320 Kilometer pro Stunde beträgt. Es wurden Verbesserungen vorgenommen, damit der Zug noch höhere Geschwindigkeiten erreicht und noch sicherer wird.Die Betriebsgeschwindigkeit des neuen Zugs soll 370 Kilometer pro Stunde erreichen. Die höchste Entwurfsgeschwindigkeit ist auf 407 Kilometer pro Stunde ausgelegt.In China werden zurzeit Höchstgeschwindigkeiten von 350 Kilometern pro Stunde erreicht, in Frankreich, Deutschland und Japan von 320 Kilometern pro Stunde. China testet derzeit den weltweit schnellsten Hochgeschwindigkeitszug, der mit bis zu 400 Kilometern pro Stunde unterwegs sein soll.