Präsidialamt kehrt an früheren Standort Cheong Wa Dae zurück

Photo : YONHAP News

Die Rückkehr des Präsidialamtes zum alten Sitz Cheong Wa Dae steht kurz vor dem Abschluss.Ab dem heutigen Montag werden alle Pressetermine im Gebäude Chunchugwan im Blauen Haus stattfinden.Präsident Lee Jae Myung wird ab Ende Dezember dort arbeiten.Damit wird die sogenannte Yongsan-Ära nach drei Jahren und sieben Monaten beendet. Lees Amtsvorgänger Yoon Suk Yeol hatte mit seinem Amtsantritt im Mai 2022 das Präsidialamt in den Bezirk Yongsan verlegt.Das Präsidialamt will den am 8. Dezember begonnenen Umzug seiner Büroräume bis 28. Dezember abschließen.