Monatsmiete für Wohnungen in Seoul so stark wie nie zuvor gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Monatsmiete für Apartmentwohnungen in Seoul ist in diesem Jahr so kräftig gestiegen wie nie zuvor.Nach Angaben des öffentlichen Unternehmens Korea Real Estate Board (REB) am Sonntag stieg die entsprechende Monatsmiete in Seoul im Zeitraum von Januar bis November um 3,29 Prozent.Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2015 wurde beim Jahresanstieg zum ersten Mal die Drei-Prozent-Marke übertroffen.Nachdem letztes Jahr mit 2,86 Prozent der bis dahin höchste Anstieg bei der Wohnungsmiete in Seoul verzeichnet worden war, wurde bereits dieses Jahr wieder ein neuer Rekordstand erreicht.Laut Daten des REB lag die durchschnittliche Miete für ein Apartment in der südkoreanischen Hauptstadt im November bei 1,476 Millionen Won (998 Dollar) im Monat. Der Median betrug 1,22 Millionen Won (824 Dollar).Ausgehend vom Medianeinkommen eines vierköpfigen Haushaltes von monatlich 6,1 Millionen Won (4.122 Dollar) in diesem Jahr heißt es, dass Wohnungsmieter in Seoul 20 Prozent ihres Monatseinkommens für die Miete aufwenden müssen.