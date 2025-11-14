Parteien einig über parlamentarische Untersuchung zu Flugzeugunglück vom vergangenen Dezember

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat beschlossen, eine Untersuchung zum tödlichen Unglück mit einer Passagiermaschine am 29. Dezember letzten Jahres auf dem Flughafen Muan einzuleiten.Der parlamentarische Sonderausschuss zur Wahrheitsfindung wegen des Flugzeugunglücks und zur Schadensabhilfe bei Hinterbliebenen verabschiedete am Montag einen Plan für die Untersuchung.Diese soll vom 22. Dezember bis 30. Januar stattfinden und damit 40 Tage dauern.Gegenstand der Untersuchung sind das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr, einschließlich dessen Ausschusses für Flug- und Eisenbahnunfalluntersuchung, das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik und das Ministerium für Inneres und Sicherheit. Auch weitere zuständige Stellen wie die Nationale Polizeibehörde und der Flughafenbetreiber Korea Airports Corporation werden von der Untersuchung betroffen sein.Lee Yang-soo, Ausschussvorsitzender und Abgeordneter der Partei Macht des Volks, erklärte, die Untersuchung soll dazu dienen, die Wahrheit über die Ursache und den Ablauf des Flugzeugunglücks vom 29. Dezember ans Licht zu bringen und Verantwortliche zu benennen. Dadurch sollten öffentliche Verdachte ausgeräumt und auch Maßnahmen ergriffen werden, damit die Sicherheit der Bürger nie wieder bedroht werde.Am 29. Dezember 2024 verunglückte eine Passagiermaschine von Jeju Air bei der Landung auf dem Internationalen Flughafen Muan. Von den 181 Menschen an Bord überlebten nur zwei das Unglück.