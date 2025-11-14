Nationaler Sicherheitsberater trifft Japans Chefkabinettssekretär und Außenminister

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac hat sich am Montag in Tokio mit japanischen Kabinettsmitgliedern getroffen.Laut der Nachrichtenagentur Kyodo sprach Wi mit dem Chefkabinettssekretär Minoru Kihara, Sprecher der japanischen Regierung und zweithöchstes Mitglied im Kabinett.Beide hätten eine enge Zusammenarbeit vereinbart, um die koreanisch-japanischen Beziehungen zukunftsorientiert und stabil weiterzuentwickeln.Wi traf auch mit Außenminister Toshimitsu Motegi und Keiichi Ichikawa, Generalsekretär des Nationalen Sicherheitssekretariats, zu separaten Gesprächen zusammen.Es wird davon ausgegangen, dass auch die Themen beim geplanten bilateralen Gipfeltreffen besprochen wurden. Beide Regierungen koordinieren zurzeit ein Treffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und Premierministerin Sanae Takaichi, das Mitte Januar in der japanischen Präfektur Nara stattfinden soll.Wi war am 16. Dezember nach Washington aufgebrochen und traf dort Außenminister Marco Rubio und Energieminister Chris Wright. Im Anschluss reiste er nach Kanada weiter, ehe er am Sonntag in Japan eintraf.