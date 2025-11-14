Südkorea und China planen Gipfel für Anfang kommenden Jahres

Photo : YONHAP News

Südkorea und China wollen Anfang kommenden Jahres ein Gipfeltreffen abhalten.Das sagte der südkoreanische Außenminister Cho Hyun am Montag in einem Interview von Yonhap News TV.Auf die Frage, ob sich Präsident Lee Jae Myung und Chinas Präsident Xi Jinping am Jahresanfang treffen würden, antwortete er, dass darüber mit China beraten werde. Ein Termin werde bald bekannt gegeben.Bei Gipfelgesprächen gehe es auch um die Frage, wie beide Länder für Frieden und Wohlstand in Nordostasien strategisch zusammenarbeiten können. Die Kooperation mit China sei wichtig, um Nordkorea an den Verhandlungstisch zu holen.Alle relevanten Themen seien auch in der Vorwoche angesprochen worden, als der Erste Vizeaußenminister Park Yoon-joo für strategische Gespräche in China war. Projekte für eine Zusammenarbeit mit Nordkorea, die vom Vereinigungsministerium vorgeschlagen wurden, seien ebenfalls thematisiert worden.