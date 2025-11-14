Chefs der vier größten Konzerne sollen China besuchen

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Wirtschaftsdelegation soll Anfang kommenden Jahres China besuchen.Zu ihr sollen auch die Chefs der vier größten Konglomerate zählen. Dies sind der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo.Wie am Montag aus Wirtschaftskreisen verlautete, nimmt die Koreanische Handels- und Industriekammer (KCCI) derzeit Bewerbungen von Unternehmen entgegen. Den Plänen zufolge soll Anfang Januar eine Delegation aus Vertretern von insgesamt 200 Unternehmen China besuchen.Angeführt werden soll die Delegation vom SK-Chef Chey, der derzeit KCCI-Vorsitzender ist.In China stehen Termine wie ein koreanisch-chinesisches Business Forum und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Auch einzelne Geschäftsberatungen sollen stattfinden.Es wird der erste China-Besuch einer KCCI-Delegation seit Dezember 2019 sein. Anlass war der Besuch des damaligen Präsidenten Moon Jae-in in China. Moon war für ein trilaterales Gipfeltreffen mit China und Japan dorthin gereist.