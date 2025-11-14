Chefs der vier größten Konzerne sollen China besuchen

Eine südkoreanische Wirtschaftsdelegation soll Anfang kommenden Jahres China besuchen.
Zu ihr sollen auch die Chefs der vier größten Konglomerate zählen. Dies sind der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, der Vorsitzende der SK Group, Chey Tae-won, der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, und der Vorsitzende der LG Group, Koo Kwang-mo.
Wie am Montag aus Wirtschaftskreisen verlautete, nimmt die Koreanische Handels- und Industriekammer (KCCI) derzeit Bewerbungen von Unternehmen entgegen. Den Plänen zufolge soll Anfang Januar eine Delegation aus Vertretern von insgesamt 200 Unternehmen China besuchen.
Angeführt werden soll die Delegation vom SK-Chef Chey, der derzeit KCCI-Vorsitzender ist.
In China stehen Termine wie ein koreanisch-chinesisches Business Forum und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die wirtschaftliche Zusammenarbeit an. Auch einzelne Geschäftsberatungen sollen stattfinden.
Es wird der erste China-Besuch einer KCCI-Delegation seit Dezember 2019 sein. Anlass war der Besuch des damaligen Präsidenten Moon Jae-in in China. Moon war für ein trilaterales Gipfeltreffen mit China und Japan dorthin gereist.