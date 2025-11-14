Nordkorea eröffnet neue Hotels in Samjiyon nahe Paekdu-Berg

Photo : YONHAP News

Im nordkoreanischen Touristengebiet Samjiyon nahe dem höchsten Berg Koreas, Paekdusan, sind fünf neue Hotels fertiggestellt worden.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom Dienstag wurden dort am Samstag und Sonntag fünf „moderne Hotels“ eingeweiht.Machthaber Kim Jong-un nahm an den Einweihungszeremonien teil. Er zeigte sich entschlossen, Samjiyon zur repräsentativen Touristenstadt des Landes zu machen.Nordkorea engagiert sich stark für die Ankurbelung des Tourismus, der ohne Sanktionsverstöße Devisen ins Land bringt.Hierfür werden bereits bestehende Urlaubsgebiete wie Wonsan-Kalma an der Küste sowie die Umgebung des Bergs Paekdu zu Touristenzentren entwickelt.