Südkorea steuert auf neues Allzeithoch bei Besucherzahlen zu

Photo : YONHAP News

Südkorea steuert auf ein neues Allzeithoch bei der Zahl ausländischer Besucher zu.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus gab am Dienstag bekannt, dass dieses Jahr voraussichtlich 18,7 Millionen Besucher gezählt werden. Damit werde der 2019 aufgestellte bisherige Rekord von 17,5 Millionen um eine Million Besucher übertroffen.Den größten Anteil daran habe China. Nach Einschätzung des Ministeriums zeigten die Werbemaßnahmen Wirkung, die sich an Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern in der Volksrepublik, die wichtigste Konsumentengruppe, richteten.Die Zahl der Touristen aus Taiwan stieg unterdessen um 27 Prozent zum Vorjahr auf den bisher höchsten Stand. Dazu trug vor allem Werbung für „K-Food“ und „K-Baseball“ bei.Die Zahl der Besucher aus Japan wird offenbar mit 3,61 Millionen den höchsten Stand seit 13 Jahren erreichen. Dies ist vor allem dem Interesse junger Japanerinnen an „K-Beauty“ geschuldet.