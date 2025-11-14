Hanwha soll mit US-Marine neue Fregatten entwerfen

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Unternehmen Hanwha soll zusammen mit der US-Marine neue Fregatten entwerfen.Das kündigte US-Präsident Donald Trump am Montag (Ortszeit) bei der Vorstellung von Plänen für eine „Goldene Flotte“ an.Die Marine habe letzte Woche eine neue Fregattenklasse angekündigt. Dafür würde mit dem südkoreanischen Unternehmen Hanwha zusammengearbeitet, sagte er.Trump bezeichnete Hanwha als gutes Unternehmen. Er erwähnte auch dessen Entscheidung, fünf Milliarden Dollar in die Marinewerft in Philadelphia zu investieren.Trumps Äußerungen lenken Aufmerksamkeit auf die Frage, ob das vereinbarte Kooperationsprojekt im Schiffbau „MASGA“ (Make American Shipbuilding Great Again) ab dem kommenden Jahr an Dynamik gewinnen wird. Auf die engere Zusammenarbeit im Schiffbau hatten sich beide Länder bei ihren zwei Gipfeltreffen in diesem Jahr geeinigt.