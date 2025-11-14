Zentralbank sieht trotz hohem Wechselkurs sichere Zahlungsfähigkeit

Photo : YONHAP News

Südkoreas Zentralbank sieht trotz des hohen Wechselkurses eine sichere Zahlungsfähigkeit des Landes gegeben.Diese Einschätzung teilt die Bank of Korea in ihrem am Dienstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht für die zweite Hälfte des Jahres 2025 mit.Der Won-Dollar-Wechselkurs sei stark gestiegen. Die Bedingungen für die Devisenbeschaffung seien aber gut und das Land gegenüber dem Ausland zahlungsfähig, heißt es in dem Bericht.Am 9. Dezember kostete der US-Dollar 1.472 Won. Dies sind über 100 Won mehr als vor einem halben Jahr. Damals hatte der Kurs bei etwa 1.350 Won gelegen.Die Währungsreserven, ein Indikator für die Zahlungsfähigkeit, betrugen Ende November 430,7 Milliarden Dollar. Verglichen mit dem Stand Ende Mai konnte ein Zuwachs verzeichnet werden.Zudem liegt das Verhältnis der Auslandsschulden zum nominellen Bruttoinlandsprodukt derzeit unter 40 Prozent. 60 Prozent gelten als Schwelle, die nicht übertroffen werden sollte.Mit den derzeitigen Währungsreserven könne Südkorea seine Fremdwährungsschulden gut bedienen, außerdem sei der Schuldenstand gemessen an der Wirtschaftsleistung nicht zu hoch, hieß es weiter.