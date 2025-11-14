Billboard nennt Filmmusik von „KPop Demon Hunters“ Musikmoment des Jahres

„Billboard“ hat den Charterfolg der Filmmusik von „KPop Demon Hunters“ zum symbolischen Moment des Jahres gekürt.
Das US-Magazin veröffentlichte am Freitag (Ortszeit) in seinem Internetauftritt den Artikel „Die 10 wildesten Musikmomente, die die Popkultur im Jahr 2025 geprägt haben“. Darin heißt es, dass die Originalfilmmusik (OST) zum Netflix-Animationsfilm die Charts gestürmt hat.
„Golden“ gelangte an die Spitze der Single-Charts „Billboard Hot 100“. Das Soundtrack-Album schaffte es an die Spitze der Album-Charts „Billboard 200“.
Zudem wurde „Golden“ in fünf Kategorien bei den Grammy Awards 2026 nominiert, darunter „Song des Jahres“.
Billboard schrieb, dass von „KPop Demon Hunters“ als erster Filmmusik vier Songs gleichzeitig in den Top 10 der Billboard Hot 100 waren.