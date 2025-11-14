Zum Menü Zum Inhalt

Start privater Trägerrakete „Hanbit-Nano“ gescheitert

Write: 2025-12-23 14:09:46Update: 2025-12-23 14:27:22

Start privater Trägerrakete „Hanbit-Nano“ gescheitert

Photo : YONHAP News

Der Start einer privaten Weltraumrakete aus Südkorea ist misslungen. 

Das koreanische Unternehmen Innospace ließ nach mehrmaligen Verschiebungen am Dienstag seine erste kommerzielle Trägerrakete „Hanbit-Nano“ abheben. 

Der Start erfolgte um 10.13 Uhr koreanischer Zeit am Raumfahrtzentrum Alcântara in Brasilien. 

Dem Unternehmen zufolge wurde jedoch etwa 30 Sekunden nach dem Start ein Problem an der Rakete festgestellt. Diese sei anschließend abgestürzt, aber in einem abgesicherten Bereich auf dem Boden aufgeschlagen. Es gebe daher keine weiteren Schäden, auch keinen Personenschaden, hieß es.

Zurzeit wird nach der Ursache geforscht. Das Unternehmen will später über das Ergebnis der Datenauswertung berichten.
