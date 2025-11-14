Zum Menü Zum Inhalt

Atom-U-Boot der USA in Busan eingetroffen

Write: 2025-12-23 14:39:04Update: 2025-12-23 16:00:10

Atom-U-Boot der USA in Busan eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein atomgetriebenes Jagd-U-Boot (SSN) der USA ist in Busan eingetroffen.

Laut der südkoreanischen Marine lief die USS Greeneville, ein Atom-U-Boot mit einer Verdrängung von 6.300 Tonnen, am Dienstag in den dortigen Marinestützpunkt ein. Sie wird dort Nachschub aufnehmen, die Besatzung soll eine Ruhepause bekommen.

Die USS Greeneville ist mit Tomahawk-Marschflugkörpern und zwölf Senkrechtstartanlagen (VLS) ausgestattet. Sie verfügt zudem über Torpedos und vier Abschussrohre. 

Die Marine will anlässlich der Hafeneinfahrt des U-Boots Austausch und Kooperation mit der US-Marine fördern und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft weiter festigen. 

Es ist die erste Hafeneinfahrt eines SSN der US-Marine in Südkorea seit etwa zehn Monaten. Zuletzt hatte am 10. Februar die USS Alexandria in Busan angelegt.
