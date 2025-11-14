Atom-U-Boot der USA in Busan eingetroffen

Photo : YONHAP News

Ein atomgetriebenes Jagd-U-Boot (SSN) der USA ist in Busan eingetroffen.Laut der südkoreanischen Marine lief die USS Greeneville, ein Atom-U-Boot mit einer Verdrängung von 6.300 Tonnen, am Dienstag in den dortigen Marinestützpunkt ein. Sie wird dort Nachschub aufnehmen, die Besatzung soll eine Ruhepause bekommen.Die USS Greeneville ist mit Tomahawk-Marschflugkörpern und zwölf Senkrechtstartanlagen (VLS) ausgestattet. Sie verfügt zudem über Torpedos und vier Abschussrohre.Die Marine will anlässlich der Hafeneinfahrt des U-Boots Austausch und Kooperation mit der US-Marine fördern und die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft weiter festigen.Es ist die erste Hafeneinfahrt eines SSN der US-Marine in Südkorea seit etwa zehn Monaten. Zuletzt hatte am 10. Februar die USS Alexandria in Busan angelegt.