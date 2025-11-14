Gesichtsauthentifzierung wird bei Aktivierung neuer Handys Pflicht

Photo : YONHAP News

Bei der Aktivierung neuer Mobiltelefone in Südkorea soll künftig die Gesichtsauthentifizierung Pflicht werden.Wie das Ministerium für Wissenschaft und IKT ankündigte, wird ab dem heutigen Dienstag die obligatorische Gesichtsauthentifizierung bei der Aktivierung neuer Handys probeweise durchgeführt.Im Falle der 43 virtuellen Netzbetreiber (mobile virtual network operator: MVNO) kommt das System zur Anwendung, wenn ein Mobiltelefon nach einer kontaktfreien Methode aktiviert wird.Die drei größten Mobilfunkanbieter SKT, KT und LG U+ sollen die Gesichtserkennung beim Aktivierungsverfahren an einem Schalter in Präsenz, darunter eine Vertriebsagentur, zusätzlich durchführen.Mit der Neuerung soll verhindert werden, dass mit einem gestohlenen oder gefälschten Ausweis ein Burner-Telefon erworben und für Verbrechen missbraucht wird.