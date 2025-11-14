Südkorea will nächstes Jahr 191.000 ausländische Nichtfachkräfte ins Land lassen

Photo : KBS News

Südkorea hat die Zahl der nicht qualifizierten ausländischen Arbeitskräfte, die nächstes Jahr ins Land gelassen werden, auf etwa 191.000 festgelegt.Das gab das Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik am Montag bekannt.Es handelt sich dabei um Arbeitskräfte, die mit Arbeitsvisa E-9, E-8-Visa für Saisonarbeiter und E-10-Visa für die Beschäftigung als Seeleute einreisen.Die Zahl der neu auszustellenden E-9-Visa im Jahr 2026 wird unter Berücksichtigung der Konjunkturaussichten und Beschäftigungsbedingungen verglichen mit diesem Jahr um 50.000 auf 80.000 verringert. Demgegenüber sind 109.000 E-8-Visa vorgesehen, 13.000 mehr als dieses Jahr. Damit soll dem Arbeitskräftemangel aufgrund der sinkenden Bevölkerung auf dem Land und der Alterung begegnet werden.Die Zahl der E-10-Visa wird voraussichtlich bei 1.700 liegen.Yoon Chang-ryeol, Direktor des Büros, sagte, es sei wichtig, dafür zu sorgen, dass ausländische Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz gerecht behandelt werden und sicher arbeiten können. Er forderte die Ausarbeitung von Maßnahmen, um ihre Rechte und Interessen zu schützen und sie integriert zu unterstützen.