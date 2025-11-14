Umfrage: 32 Prozent der Koreaner erachten demokratische Reife für wichtiger als Wirtschaftswachstum

Photo : YONHAP News

Die Südkoreaner wünschen sich laut einer Umfrage ein demokratisch reifes Land eher als Wirtschaftswachstum.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus veröffentlichte am Dienstag die Ergebnisse der Umfrage zum Bewusstsein und den Wertvorstellungen der Koreaner 2025.Demnach hoffen 31,9 Prozent der Befragten auf ein Land mit reifer Demokratie als Zukunftsbild Südkoreas. 28,2 Prozent nannten ein wirtschaftlich reiches Land.Damit wurde erstmals seit der Einführung dieser Umfrage im Jahr 1996 die demokratische Reife für wichtiger gehalten. Bislang hatte ein wirtschaftlich reiches Land stets an der Spitze gelegen.Unterdessen sank der Anteil der Menschen, die sich im Allgemeinen glücklich fühlen, auf 51,9 Prozent nach 65 Prozent vor drei Jahren. Der Anteil der Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, ging im selben Zeitraum von 63,1 Prozent auf 52,9 Prozent zurück.Als zu bewältigende Aufgabe nannten 23,2 Prozent, damit der größte Anteil, die Kluft zwischen Arm und Reich. Dahinter folgten Arbeitsplätze mit 22,9 Prozent und Immobilien- und Wohnungsprobleme mit 13,2 Prozent.