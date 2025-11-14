Senkung der Mineralölsteuer bis Ende Februar gültig

Photo : YONHAP News

Die gesenkte Mineralölsteuer in Südkorea ist gemäß einer neuen Entscheidung der Regierung bis Februar nächsten Jahres gültig.Die Regierung gab am Dienstag bekannt, den Zeitraum für gesenkte Steuersätze, der Ende Dezember enden sollte, um zwei weitere Monate zu verlängern. Damit soll für eine Stabilisierung der Preise und Verbesserungen beim Lebensunterhalt der Öffentlichkeit gesorgt werden.Die Steuerermäßigung für Benzin beträgt bis 28. Februar sieben Prozent. Die Ermäßigung für Diesel und LPG Butan liegt bei zehn Prozent.Auch die gesenkte Verbrauchssteuer für Fahrzeuge wird nicht wie geplant bis zum Ende dieses Jahres, sondern bis Ende Juni gelten. Der Steuersatz beträgt eigentlich fünf Prozent des Autopreises, derzeit liegt er bei 3,5 Prozent.Die Regierung erklärte jedoch, die Regelung unter Berücksichtigung des jüngsten Erholungstrends bei der Binnennachfrage am 30. Juni kommenden Jahres auslaufen zu lassen.