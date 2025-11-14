Innerkoreanisches Nordkorea treibt Einweihung lokaler Fabriken voran

In Nordkorea werden weiter lokale Fabriken eingeweiht.



In Kilju in der Provinz Nord-Hamgyong sei am Dienstag die Fertigstellung einer Fabrik gefeiert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch. Ri Il-hwan, Propagandasekretär der Arbeiterpartei, sei anwesend gewesen.



In dem Landkreis befindet sich das Atomtestgelände Pungye-ri, wo Nordkorea alle sechs seiner Nuklearversuche unternommen hatte.



Nordkorea will im Rahmen der sogenannten „20×10 Politik der regionalen Entwicklung“ jedes Jahr in 20 Landkreisen moderne Industriefabriken bauen. Damit soll innerhalb von zehn Jahren der materielle Wohlstand auf dem Land gemehrt werden.



Außerdem sollen vor dem neunten Parteikongress der Arbeiterpartei Anfang nächsten Jahres handfeste Ergebnisse der Politik zur Regionalentwicklung präsentiert werden.