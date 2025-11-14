BIP pro Kopf: Japan an 24. Stelle unter OECD-Mitgliedern – Südkorea an 21. Stelle

Photo : YONHAP News

Japan hat nach eigenen Angaben letztes Jahr beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf den 24. Platz unter den 38 OECD-Mitgliedern belegt und damit drei Plätze hinter Südkorea gelegen.Den am Dienstag vom Kabinettsbüro in Tokio veröffentlichten Daten zufolge betrug das BIP pro Kopf in Japan im vergangenen Jahr 33.785 Dollar. Das sind 1.444 Dollar oder 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr.Japan fiel damit unter den 38 OECD-Mitgliedern von Platz 22 im Vorjahr auf Platz 24 zurück.In Südkorea stieg das BIP pro Kopf im letzten Jahr um 565 Dollar oder 1,6 Prozent zum Vorjahr auf 36.239 Dollar. Das Land hielt sich weiter an 21. Stelle.Das japanische Kabinettsbüro stellte letztes Jahr fest, dass Japan beim BIP pro Kopf im Jahr 2023 zum ersten Mal hinter Südkorea gelegen hatte.Kyodo nannte als Grund für den Rückgang ein Zusammenspiel von niedriger Geburtenrate, Alterung der Bevölkerung, chronisch geringem Wachstum und schwachem Yen. Japan sei nicht nur von Südkorea, sondern auch von Spanien und Slowenien überholt worden, hieß es.Das nominale BIP in Japan schrumpfte letztes Jahr um 4,5 Prozent zum Vorjahr auf rund 4,19 Billionen Dollar. Das Land lag damit weltweit an vierter Stelle hinter den USA (29,2 Billionen Dollar), China (18,7 Billionen Dollar) und Deutschland (rund 4,7 Billionen Dollar).