Stärkster Rückgang des Konsumklimas seit einem Jahr

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich aufgrund der Schwankungen bei Preisen und Wechselkurs eingetrübt.Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Mittwoch sank der Konsumklimaindex CCSI im Dezember um 2,5 Punkte zum Vormonat auf 109,9.Dies entspricht dem kräftigsten Rückgang seit Dezember letzten Jahres. Damals war die Nation von der Verhängung des Kriegsrechts überrascht worden, der Index war um 12,3 Punkte deutlich zurückgegangen.Der Konsumklimaindex war zuvor im November um 2,6 Punkte gestiegen. Dazu hatten die Einigung in den Zollverhandlungen mit den USA und das Wachstum im dritten Quartal beigetragen, das die Markterwartungen übertroffen hatte.Von den sechs Teilindizes rutschte der Index der aktuellen Konjunkturlage am kräftigsten ab, und zwar um sieben Punkte. Die Notenbank führte dies auf den beschleunigten Preisanstieg bei Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukten sowie Erdölprodukten zurück, die eng mit dem Alltagsleben zusammenhängen.