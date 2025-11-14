Kirchen veröffentlichen Weihnachtsbotschaften

Photo : YONHAP News

Religionsführer der katholischen und protestantischen Kirchen in Südkorea haben Weihnachtsbotschaften veröffentlicht.Der Erzbischof von Seoul, Peter Chung Soon-taick, hoffte, dass die Gnade von Weihnachten an den entlegensten und dunkelsten Orten zuerst und in Fülle kommen werde. Die Annäherung an diejenigen, die leiden und einsam seien, sei der Weg, dem Jesuskind zu begegnen, sagte er.Kim Jeong-seok, Vorsitzender des Kirchenverbandes The United Christian Churches of Korea, erklärte, das Wesen von Weihnachten bestehe darin, dass Jejus Christus an den niedrigsten Platz heruntergekommen sei, um die Welt zu erneuern. Jesus habe gezeigt, dass ein demütiger Dienst die Wahrheit sei, Konflikte und Spaltung der Welt beende und Frieden stifte.National Council of Churches in Korea, eine weitere Vereinigung protestantischer Kirchen, erklärte, dass die Kirche den leidenden Nachbarn beistehen werde. Die Freude zum Weihnachtsfest werde nicht nur innerhalb der Kirche genossen.