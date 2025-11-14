Geburtenzahl im Oktober um 2,5 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Im Oktober sind in Südkorea mehr Kinder als im Vorjahreszeitraum geboren worden.Nach Angaben des Amtes für Daten und Statistiken am Mittwoch wurden im Oktober 21.958 Neugeborene gemeldet. Das sind 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Bei den monatlichen Geburtenzahlen wurde seit Juli letzten Jahres den 16. Monat in Folge ein Zuwachs im Vorjahresvergleich verzeichnet.Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg im Oktober um 0,02 zum Vorjahr auf 0,81 Kinder pro Frau.Die Zahl der Sterbefälle sank in dem Zeitraum um 0,3 Prozent auf 29.739.Damit wurde ein natürlicher Bevölkerungsrückgang von 7.781 Personen verbucht.