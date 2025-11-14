Am häufigsten installierte Finanz-Apps dienen einfachem Bezahlen

Photo : YONHAP News

Die von Koreanern am häufigsten installierten Finanz-Apps sind Apps für das einfache Bezahlen.Das ergab eine Stichprobenerhebung bei koreanischen Smartphone-Nutzern durch das Datenanalyseunternehmen Wiseapp·Retail. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen haben 98 Prozent der untersuchten Personen solche Zahlungs-Apps, darunter Samung Wallet und Kakao Pay, installiert.Dahinter folgten Banking-Apps mit 90,2 Prozent und Apps für den Aktienhandel mit 40,2 Prozent. Immobilien-Apps kamen auf 32,6 Prozent.Außerdem installierten 23,4 Prozent Apps für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, beispielsweise die der Kryptobörsen Upbit und Bithumb.Die Stichprobenerhebung wurde bei südkoreanischen Nutzern von Android- und iOS-Smartphones durchgeführt. Die Analyse umfasste bis zu zehn Apps pro Branche.