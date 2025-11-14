Am häufigsten installierte Finanz-Apps dienen einfachem Bezahlen

Die von Koreanern am häufigsten installierten Finanz-Apps sind Apps für das einfache Bezahlen.
Das ergab eine Stichprobenerhebung bei koreanischen Smartphone-Nutzern durch das Datenanalyseunternehmen Wiseapp·Retail. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Ergebnissen haben 98 Prozent der untersuchten Personen solche Zahlungs-Apps, darunter Samung Wallet und Kakao Pay, installiert.
Dahinter folgten Banking-Apps mit 90,2 Prozent und Apps für den Aktienhandel mit 40,2 Prozent. Immobilien-Apps kamen auf 32,6 Prozent.
Außerdem installierten 23,4 Prozent Apps für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, beispielsweise die der Kryptobörsen Upbit und Bithumb.
Die Stichprobenerhebung wurde bei südkoreanischen Nutzern von Android- und iOS-Smartphones durchgeführt. Die Analyse umfasste bis zu zehn Apps pro Branche.