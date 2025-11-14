Aussichtsplattform auf der Dritten Yeonryuk-Brücke wird in Guinness-Buch aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die Aussichtsplattform auf der Dritten Yeonryuk-Brücke in Südkorea wird als weltweit höchste Aussichtsplattform auf einer Meeresbrücke in das Buch der Guinness World Records aufgenommen.Das gab die Verwaltung der Freien Wirtschaftszone Incheon am Mittwoch bekannt.Die Aussichtsplattform der Brücke, die den Stadtteil Cheongna in Incheon und die Insel Yeongjong miteinander verbindet, liegt 184,2 Meter über dem Meeresspiegel.Die Verwaltung wird bald ein Zertifikat für den Weltrekord von Guinness erhalten und will dieses am 4. Januar präsentieren. An dem Tag soll die Brücke feierlich eröffnet werden.Die bisher höchste Aussichtsplattform auf einer Brücke ist die der Penobscot Narrows Bridge im US-Bundesstaat Maine. Mit einer Höhe von 128 Metern ist sie 56 Meter niedriger als die Plattform der Brücke in Incheon.