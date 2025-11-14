Nordkoreas Machthaber verurteilt Südkoreas Atom-U-Boot-Plan

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Südkoreas Plan zum Bau von atomgetriebenen U-Booten verurteilt.Die Kritik übte er bei der Vor-Ort-Besichtigung des Projekts zum Bau eines 8.700 Tonnen schweren Atom-U-Boots, das mit strategischen Lenkwaffen ausgestattet ist, wie die Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete.Die Einigung Südkoreas mit den USA über die Entwicklung von Atom-U-Booten werde für mehr Instabilität auf der koreanischen Halbinsel sorgen. Nordkorea betrachte dies als aggressiven Akt, der seine Sicherheit und maritime Souveränität verletze. Dies stelle außerdem eine Sicherheitsbedrohung dar, der unbedingt entgegengewirkt werden müsse, sagte Kim.Er erklärte zudem, es sei die edle Mission und Pflicht seiner Generation, den nuklearen Schutzschild, die absolute Garantie für Sicherheit, weiter zu stärken und dessen unumkehrbaren Status zu festigen. Das Atom-U-Boot seines Landes, das neu gebaut werde, werde ein wichtiger Bestandteil der nuklearen Abschreckung sein.