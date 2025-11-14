Nordkorea verurteilt Hafenbesuch von US-Atom-U-Boot in Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat auf die Ankunft eines atomgetriebenen U-Boots der US-Marine in Südkorea mit scharfer Kritik reagiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, verurteilte das Verteidigungsministerium die Hafeneinfahrt der USS Greeneville in Busan als destabilisierende Handlung.Die wiederholte Präsenz strategischer Ressourcen der USA sei ein schwerwiegender, destabilisierender Akt. Das führe zu einer Eskalation der militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in der Region, hieß es.Das Ministerium wies außerdem auf die Zustimmung der USA zum Bau von Atom-U-Booten durch Südkorea und die Ergebnisse beim letzten Treffen ihrer bilateralen Nuklearen Beratungsgruppe (NCG) in Washington hin. Die USA hätten damit eine konfrontative Absicht erkennen lassen. Denn erneut sei bestätigt worden, dass es ihnen darum gehe, das Muster einer nuklear-gegen-nuklear-Konfrontation mit Nordkorea zu zementieren.Nordkorea werde Gegenmaßnahmen zum nuklearen Säbelrasseln der USA erwägen, hieß es weiter.Die USS Greeneville, ein atomgetriebenes Jagd-U-Boot der US-Marine mit einer Verdrängung von 6.300 Tonnen, war am Dienstag in den Marinestützpunkt in Busan eingelaufen. Dort wird Nachschub aufgenommen, die Besatzung bekommt eine Ruhezeit.