Cheong Wa Dae wird wieder offizieller Name von Südkoreas Präsidialamt

Photo : KBS News

Cheong Wa Dae oder das Blaue Haus wird ab kommendem Montag wieder der offizielle Name des südkoreanischen Präsidialamtes sein.Vor drei Jahren und sieben Monaten, im Mai 2022, hatte Ex-Präsident Yoon Suk Yeol im Zuge der Verlegung des Amtssitzes ins Viertel Yongsan den Namen offiziell in „Präsidialamt“ (Presidential Office) geändert.Die Präsidentenflagge mit den zwei Phönixen werde am 29. Dezember um 0 Uhr am derzeitigen Sitz in Yongsan eingeholt und am Blauen Haus gehisst. Im Zuge des Wechsels wird die offizielle Bezeichnung in „Cheong Wa Dae“ geändert, teilte das Präsidialamt mit.Der Umzug ins Cheong Wa Dae ist weitgehend abgeschlossen.Präsident Lee Jae Myung wird ab Ende dieses Monats dort arbeiten.