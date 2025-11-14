Präsidialamt beruft wegen Datenleck bei Coupang Ministertreffen ein

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt will sich am Weihnachtstag mit dem massiven Datenleck bei der E-Commerce-Plattform Coupang befassen.Der Fall werde als ernsthaft eingestuft, daher sei ein Treffen mit den zuständigen Behördenchefs am Feiertag anberaumt worden, sagte ein Mitglied des Regierungslagers der Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag am Telefon.Zu dem Termin seien Behördenchefs im Ministerrang wie der Minister für Wissenschaft und IKT, die Leiter von Kommission zum Schutz personenbezogener Daten, Kommission für Rundfunk, Medien und Telekommunikation sowie Kommission für fairen Handel eingeladen worden. Auch mehrere Mitarbeiter der Ermittlungsbehörden, einschließlich der Nationalen Polizeibehörde, säßen mit am Tisch.Ebenfalls zum Teilnehmerkreis zählen den Angaben zufolge der Außenminister und Beamte des Büros für nationale Sicherheit. Dies wird als Hinweis darauf gewertet, dass auch der Vorwurf der Lobbyarbeit von Coupang bei US-amerikanischen Politikern und Regierungsbeamten thematisiert wird.