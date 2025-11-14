Militär hält Verteidigungsübung nahe Dokdo ab

Photo : KBS News

Das südkoreanische Militär hat am Mittwoch in der Nähe von Dokdo eine regelmäßige Verteidigungsübung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten.Die Marine teilte am Mittwoch mit, das Militär habe die „Übung zur Verteidigung des Territoriums im Ostmeer“ jährlich abgehalten. Auch die diesmalige Übung sei im Rahmen der Mission des Schutzes von Territorium, Bevölkerung und Vermögen des Landes durchgeführt worden.Das Militär hält zweimal im Jahr nahe Dokdo eine Übung zur Verteidigung der östlichsten Inseln ab. Sie trägt den Namen „Übung zur Verteidigung des Territoriums im Ostmeer“.Die gestrige Übung war die zweite nach dem Amtsantritt von Präsident Lee Jae Myung. Nach der ersten Übung am 17. Juli hatte es scharfen Protest der japanischen Regierung gegeben.