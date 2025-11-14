Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsident Lee ruft in Weihnachtsbotschaft zu Hoffnung auf

Write: 2025-12-25 12:15:07Update: 2025-12-25 13:18:07

Präsident Lee ruft in Weihnachtsbotschaft zu Hoffnung auf

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat in seiner Weihnachtsbotschaft zu Hoffnung aufgerufen.

In einem Beitrag in sozialen Medien versprach er am Donnerstag ein größeres Engagement, damit Wärme und Hoffnung in den Alltag aller Bürger gebracht werden. 

Er denke an Jesus Christus, der sein ganzes Leben mit Leidenden und Kranken verbracht habe. Er denke, das Leben Jesu verkörpere die wahre Bedeutung von Weihnachten, die man im Gedächtnis behalten müsse, hieß es.

Er bete dafür, dass es kostbare Weihnachten werden, die einigen Trost, anderen Erholung und wieder anderen Lebensmut geben würden.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >