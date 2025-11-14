Präsident Lee ruft in Weihnachtsbotschaft zu Hoffnung auf

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat in seiner Weihnachtsbotschaft zu Hoffnung aufgerufen.In einem Beitrag in sozialen Medien versprach er am Donnerstag ein größeres Engagement, damit Wärme und Hoffnung in den Alltag aller Bürger gebracht werden.Er denke an Jesus Christus, der sein ganzes Leben mit Leidenden und Kranken verbracht habe. Er denke, das Leben Jesu verkörpere die wahre Bedeutung von Weihnachten, die man im Gedächtnis behalten müsse, hieß es.Er bete dafür, dass es kostbare Weihnachten werden, die einigen Trost, anderen Erholung und wieder anderen Lebensmut geben würden.