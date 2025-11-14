Umfrage: Zustimmung für Präsident Lee auf 59 Prozent gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zustimmung zu Präsident Lee Jae Myung ist in einer neuesten Umfrage leicht gesunken.Die Zustimmung zu Lees Arbeit erreichte 59 Prozent, wie National Barometer Survey, eine gemeinsame Umfrage von vier Meinungsforschungsinstituten, darunter KSTAT Research, ergab. Hierfür wurden von Montag bis Mittwoch 1.003 Menschen ab 18 Jahren befragt.Der Wert sank verglichen mit der letzten Erhebung vor zwei Wochen um drei Prozentpunkte.In allen Regionen außer Daegu (50 Prozent) zeigte sich mehr als die Hälfte der Befragten mit Lees Amtsführung zufrieden.In allen Altersgruppen, mit Ausnahme der Menschen unter 30 Jahren, waren mehr Menschen mit Lees Arbeit zufrieden als unzufrieden. Bei den unter 30-Jährigen betrug der Anteil der Unzufriedenen 48 Prozent und übertraf damit den der Zufriedenen um 16 Prozentpunkte.Der Anteil der Menschen, die von schlechter Arbeit sprachen, stieg unterdessen um zwei Prozentpunkte auf 32 Prozent.Unter den Parteien erhielt die Demokratische Partei 41 Prozent Unterstützung, während die Partei Macht des Volks auf 20 Prozent kam.