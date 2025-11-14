Nordkoreanische Gefangene in Ukraine wollen in Südkorea leben

Photo : YONHAP News

Zwei nordkoreanische Soldaten, die in der Ukraine gefangen gehalten werden, haben den Wunsch nach einem Leben in Südkorea geäußert.Dies teilte "Gyeoreaeol Unification Solidarity", ein Verband nordkoreanischer Überläufer, am Mittwoch in Seoul mit. Dieser habe jüngst einen handschriftlichen Brief mit dem entsprechenden Inhalt erhalten. Diesen hatten die Kriegsgefangenen am 28. Oktober der südkoreanischen Journalistin Kim Young-mi persönlich überreicht. Die Journalistin hatte die Nordkoreaner in einem Gefangenenlager nahe Kiew getroffen.In dem Brief heißt es, dass sie die Menschen in Südkorea als ihre leiblichen Eltern und Geschwister betrachten würden und den Entschluss gefasst hätten, sich in deren Obhut zu begeben.Die zwei jungen Nordkoreaner hätten mit dem Brief klar ihren Willen geäußert, nach Südkorea überzulaufen, bekräftigte der Bürgerverband.