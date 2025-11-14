Hanwha nahm Vorbereitungen für Bau von Atom-U-Booten der US-Marine auf Werft in Philadelphia auf

Photo : YONHAP News

Der koreanische Konzern Hanwha hat nach eigenen Angaben bereits Vorbereitungen für den Bau von Atom-U-Booten der US-Marine aufgenommen.Die Äußerung wurde in Bezug auf den Plan von US-Präsident Donald Trump für eine „Goldene Flotte“ der US-Marine gemacht. Dieser hatte die Idee am Montag präsentiert und dabei angekündigt, dass neue Fregatten der Marine in Kooperation mit Hanwha gebaut würden.Tom Anderson, Präsident der Schiffbausparte bei Hanwha Defense USA, sagte am Montag (Ortszeit) auf der Werft von Hanwha in Philadelphia vor koreanischen Reportern, die Hanwha Philly Shipyard habe eine wichtige Bedeutung für die Verwirklichung der gemeinsamen Produktion von Atom-U-Booten mit Südkorea.Anderson teilte mit, dass die Werft bereits Vorbereitungen für den Bau von atomgetriebenen U-Booten eingeleitet habe. Eine Personalaufstockung, Investitionen in die Anlagen und ein Technologietransfer seien im Gange.Wann der Bau von Atom-U-Booten möglich sei, hänge von der Art und Weise der Zusammenarbeit beider Regierungen ab. Hanwha Philly Shipyard sei in der Lage, Atom-U-Boote zu bauen, ohne auf bestimmte Modelle begrenzt zu sein, hieß es weiter.Diesbezüglich sagte ein Vertreter von Hanwha, die Äußerungen bedeuteten, dass auf der Werft in Philadelphia Atom-U-Boote der USA und auf der von Hanwha Ocean im südkoreanischen Geoje Südkoreas Atom-U-Boote gebaut würden.