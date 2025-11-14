Landesweit große Kälte – Schnee auf Jeju und im Südwesten

Photo : YONHAP News

Korea ist am Freitag von großer Kälte heimgesucht worden.Es ist der bisher kälteste Tag in diesem Winter. In den zentralen Gebieten sanken die Temperaturen bis auf minus 15 Grad.Mit Stand 5 Uhr lagen die Temperaturen landesweit unter dem Gefrierpunkt. In Seoul wurden minus elf Grad gemessen.Für die meisten Gebiete wurde eine Kältewarnung oder ein -hinweis ausgegeben. Auch am Tag soll es kalt sein, in Seoul wird es nicht wärmer als minus vier Grad. In Jeonju und Daegu werden die Temperaturen bei null Grad liegen.Auf den Inseln Ulleung und Dokdo soll es bis zu 15 Zentimeter Schnee geben. In den Berggebieten der Insel Jeju wird mit fünf bis zehn Zentimeter Schnee gerechnet, in der südwestlichen Region Honam mit einem bis fünf Zentimeter.In den Küstengebieten wird außerdem vor Starkwind gewarnt.Im Verlauf des Samstags soll es dann allmählich wärmer werden.