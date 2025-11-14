Nordkoreas Machthaber fordert Steigerung der Rüstungsproduktion

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat einen Plan zum Bau neuer Rüstungsfabriken vorgestellt.Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Freitag sprach Kim davon beim Besuch einer wichtigen Rüstungsfabrik.Kim brachte demnach die Notwendigkeit zur Sprache, die gesamten Produktionskapazitäten auszubauen. Um den zukünftigen Bedarf der Raketen- und Artilleriestreitkräfte zu decken, müssten planmäßig neue Rüstungsfabriken gebaut werden. Der Bau neuer Fabriken werde auf dem neunten Parteitag beschlossen, sagte er.Er betonte außerdem die Notwendigkeit, die Rüstungsindustrie fortlaufend zu modernisieren. Bei der Produktion in bestehenden Werken müsse es ständig Aktualisierungen geben, damit sie noch effizienter werde, hieß es.