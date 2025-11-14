Religionsgemeinschaften fordern gründliche Ermittlungen zu Vorwürfen gegen Coupang

Photo : YONHAP News

Die vier größten Religionsgemeinschaften in Korea haben intensive Ermittlungen zu den Vorwürfen gegen Coupang verlangt.Der größten E-Commerce-Plattform im Land wird vorgeworfen, ihre Verantwortung für eine Reihe von tödlichen Arbeitsunfällen herunterzuspielen und zu meiden.Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus, das Erzbistum Seoul, der Nationale Kirchenrat von Korea (NCCK) und der Won-Buddhismus gaben am Freitag eine Pressekonferenz auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul. Sie würden nicht tatenlos zusehen, dass der Wert des Lebens unter der Logik des Profits begraben werde.Die Organisationen forderten das Arbeitsministerium und die Staatsanwaltschaft auf, gegenüber dem Hauptsitz von Coupang und den Zuständigen alle Mittel und Methoden einzusetzen, um die Wahrheit aufzudecken.Darüber hinaus wurde die Nationalversammlung aufgefordert, an Regulierungen für monopolisierte Plattformen zu arbeiten. Coupang sei aufgrund seiner Monopolstellung zuversichtlich, dass die Bürger dem Anbieter treu blieben, ganz gleich, wie viele Fehler es mache.Angesichts des Todes von Arbeitern habe Coupang Menschenleben als bloße Kosten betrachtet, die es zu verwalten gelte. Das Unternehmen habe versucht, blutige Tränen der Hinterbliebenen mit „Risikomanagement“ zu überdecken. Coupang habe das wahre Gesicht der Begierde gezeigt, mit der das Leben nur als Mittel für Gewinne angesehen werde, kritisierten sie.