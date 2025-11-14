Präsident Lee verschickt Neujahrsgrüße

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat Neujahrsgrüße an Persönlichkeiten verschickt, die sich für die Entwicklung des Landes und die Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bevölkerung engagiert haben.Zum Empfängerkreis der Neujahrskarte zählen auch Personen, die sich um den Staat verdient machten, sozial benachteiligte Gruppen, ausländische Staats- und Regierungschefs sowie Auslandskoreaner.Das gab das Präsidialamt in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt.Inmitten unzähliger Herausforderungen und Nöte hätten die Koreaner die Republik Korea von jetzt gestaltet, indem sie einander vertraut hätten und aufeinander angewiesen seien. Sie könnten künftig jede Schwierigkeit überwinden, sollten sie zusammenhalten. Er sei sehr stolz darauf, mit den großartigen Bürgern der Republik Korea diese bedeutungsvolle Reise machen zu können, schrieb Lee.Die Neujahrskarte wurde an etwa 45.000 Personen verschickt, darunter auch Menschen, die 100 Jahre oder älter sind, und werdende Eltern.