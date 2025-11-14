Treffpunkt für getrennte Familien an Nordkoreas Kumgang-Berg fast vollständig abgerissen

Photo : YONHAP News

Der Abriss des Treffpunktes für getrennte Familien am Berg Kumgang in Nordkorea ist ein Jahr nach dem Beginn offenbar fast abgeschlossen.Das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) vom Unternehmen Planet Labs gemachte Satellitenfotos von der Touristenregion Berg Kumgang. Darauf ist zu sehen, dass sowohl das östliche als auch das westliche Gebäude der Einrichtung völlig verschwunden sind. Übrig bleibt nur der Aufzugsschacht, der sich zwischen beiden Teilen befindet.Die Einrichtung mit zwölf Stockwerken und einem Untergeschoss war im Juli 2008 fertiggestellt worden. Hierfür hatte Südkorea insgesamt 55 Milliarden Won (38 Millionen Dollar) eingesetzt. Später war sie fünf Mal für Treffen getrennter Familien in Süd- und Nordkorea genutzt worden.Aufgrund der angespannten innerkoreanischen Beziehungen hatte Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Oktober 2019 angeordnet, die südkoreanischen Einrichtungen zu entfernen. Seitdem wurden verschiedene Anlagen in der Touristenzone an Nordkoreas Ostküste abgebaut.Der Treffpunkt für die Familienzusammenführung war die letzte verbleibende Einrichtung der südkoreanischen Regierung in der Touristenregion Berg Kumgang.