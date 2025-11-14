Sonderstaatsanwalt fordert zehn Jahre Haft für Ex-Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Im Verfahren zur Verhängung des Kriegsrechts hat die Sonderstaatsanwaltschaft für Ex-Präsident Yoon Suk Yeol zehn Jahre Haft gefordert.Das Team um Cho Eun-suk forderte am Freitag vor dem Bezirksgericht Seoul Zentral eine Freiheitsstrafe von insgesamt zehn Jahren. Dort fand die letzte Anhörung im Prozess gegen Yoon statt. Ihm werden Amtsmissbrauch zur Verhinderung der Ausübung von Rechten sowie gewaltsamer Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.Es handelt sich um den ersten Strafantrag in diesem Prozess, der die Ausrufung des Kriegsrechts Anfang Dezember des vergangenen Jahres behandelt.Im Juli hatte das Team den in Untersuchungshaft befindlichen Ex-Präsidenten angeklagt. Yoon wurde vorgeworfen, bei der Ausrufung des Kriegsrechts nur ihm nahestehende Kabinettsmitglieder zusammengerufen zu haben, um den Anschein einer formalen Sitzung zu wahren. Damit habe er neun Ministerinnen und Minister daran gehindert, ihr verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf Beratung und Beschlussfassung über die Verhängung des Kriegsrechts auszuüben.Darüber hinaus warf die Sonderstaatsanwaltschaft Yoon vor, die Verbreitung einer „Press Guidance“ (PG) mit falschen Angaben an ausländische Medien veranlasst zu haben. Außerdem soll er die Löschung von Kommunikationsdaten aus verschlüsselten Telefonen angeordnet haben, darunter auch von Geräten von Yeo In-hyung, dem früheren Befehlshaber des Kommandos für Spionageabwehr im Verteidigungsbereich. Zudem habe Yoon den präsidialen Sicherheitsdienst angewiesen, im Januar die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen ihn zu verhindern.Für den Vorwurf, die Vollstreckung des Haftbefehls blockiert zu haben, beantragte das Team fünf Jahre Haft. Das liegt über den einschlägigen Richtwerten. Zur Begründung hieß es, Yoon habe Beschäftigte des Wachdienstes des Präsidialamtes faktisch wie eine private Einsatztruppe eingesetzt und die Verhinderung des Haftbefehls organisiert.