Myung-Whun Chung wird Chefdirigent des KBS-Sinfonieorchesters

Write: 2025-12-26 15:29:35Update: 2025-12-26 15:43:11

Photo : YONHAP News

Myung-Whun Chung wird neuer Chefdirigent des KBS-Sinfonieorchesters.

Der Sender KBS ernannte Chung am Freitag zum zehnten Musikdirektor. Ab Januar wird er für drei Jahre die künstlerische Arbeit sowie die Programmplanung verantworten. Das KBS-Sinfonieorchester feiert 2026 sein 70-jähriges Bestehen.

Chung war bereits im Jahr 1998 als fünfter Chefdirigent des Ensembles tätig. 2021 wurde er zudem zum ersten Ehrendirigenten ernannt.

Zuletzt wurde Chung als erster Asiat zum Musikdirektor des Mailänder Opernhauses Teatro alla Scala berufen. Seine Amtszeit dort beginnt 2027.
