Nordkorea feuert Langstrecken-Marschflugkörper ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach eigenen Angaben strategische Langstrecken-Marschflugkörper getestet.Der Start sei am Sonntag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un erfolgt, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Die strategischen Marschflugkörper seien 10.199 Sekunden und 10.203 Sekunden lang auf voreingestellten Routen über dem Westmeer geflogen und hätten ihr Ziel getroffen, hieß es.Die Übung diente laut KCNA der Überprüfung der Bereitschaft der Langstreckenraketen-Einheiten zur Gegenoffensive und deren Kampffähigkeit. Auch sollten Raketensoldaten im Verfahren zur Durchführung von Manövern und Missionen geschult und die Treffgenauigkeit des strategischen Waffensystems überprüft werden.Kim erklärte, dass die Arbeiterpartei und die Regierung weiterhin alle Anstrengungen um die unbegrenzte und kontinuierliche Stärkung und Entwicklung der Atomstreitkräfte des Landes unternehmen würden.Ein Vertreter des Vereinigten Generalstabs der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, dass am Sonntag gegen 8 Uhr der Start mehrerer Raketen im Gebiet Sunan nahe Pjöngjang entdeckt worden sei.Das südkoreanische Militär geht davon aus, dass Nordkorea zum Jahreswechsel weitere Raketentests durchführen kann.