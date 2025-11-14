Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Südkoreas Amtszeit als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats endet

Write: 2025-12-29 10:16:10Update: 2025-12-29 17:20:14

Südkoreas Amtszeit als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats endet

Photo : YONHAP News

Südkoreas zweijährige Amtszeit als nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen geht am Mittwoch zu Ende. 

Die Amtszeit 2024 und 2025 endet am 31. Dezember. 

Südkorea übernahm die Rolle als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat zum dritten Mal. Davor war Südkorea 1996 und 1997 sowie 2013 und 2014 in dem Gremium vertreten.

Ratsmitglieder dürfen bei Versammlungen des Sicherheitsrats das Wort ergreifen, mit abstimmen und Resolutionen vorschlagen. 

In der auslaufenden Amtszeit übernahm Südkorea den Vorsitz der Sanktionsausschüsse zu Jemen und Sudan. Zudem übernahm das Land den Vorsitz der Arbeitsgruppe für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >