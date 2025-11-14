Präsident Lee arbeitet ab heute im Cheong Wa Dae

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung arbeitet ab dem heutigen Montag im Cheong Wa Dae.Die Rückkehr zum alten Standort erfolgt etwa drei Jahre und sieben Monate nach der Verlegung des Sitzes des Präsidialamtes durch die Vorgängerregierung Yoon Suk Yeol im Mai 2022 ins Viertel Yongsan.Am ersten Tag im Blauen Haus ist vor allem der Besuch des Nationalen Zentrums für Krisenmanagement vorgesehen.Um 0 Uhr wurde die Phönix-Flagge am Sitz in Yongsan eingeholt und am Blauen Haus gehisst. Die Flagge ist das Symbol des Staatsoberhauptes Koreas und wird stets dort gehisst, wo sich der Hauptsitz des Präsidenten befindet.Der offizielle Name des Präsidialamtes wurde außerdem wieder in „Cheong Wa Dae“ geändert.