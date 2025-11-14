Coupang-Gründer entschuldigt sich für Datenleck

Photo : YONHAP News

Kim Bom-suk, Gründer und CEO von Coupang Inc., hat sich erstmals für das jüngste massive Datenleck entschuldigt.Dazu kam es 29 Tage nach der Bestätigung der Datenpanne.In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung entschuldigte er sich im Namen der gesamten Belegschaft von Coupang dafür, den Kunden und der Öffentlichkeit große Sorge und Unbequemlichkeiten bereitet zu haben.Kim, auch bekannt als Bom Kim, gab zu, dass seine Entschuldigung verspätet erfolge. Er betonte zugleich, dass er volle Unterstützung geleistet habe, indem er alle verfügbaren Ressourcen und Arbeitskräfte für die Problemlösung und die Verhinderung von Sekundärschäden bei Kunden eingesetzt habe.Nach seinen weiteren Angaben habe Coupang mittlerweile in Kooperation mit der Regierung alle durchgesickerten Kundendaten zurückgeholt. Die Firma habe Aussagen des mutmaßlichen Täters sowie alle für die Tat verwendeten Speichermedien sichergestellt.