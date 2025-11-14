Gedenkzeremonie zum ersten Jahrestag von Jeju Air-Unglück

Photo : YONHAP News

Zum ersten Jahrestag des Flugzeugunglücks von Muan hat am Montag auf dem dortigen Flughafen eine Gedenkzeremonie stattgefunden.Ein Beratungsgremium von Hinterbliebenen und das Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr begannen die Zeremonie um 10 Uhr im Flughafengebäude. Etwa 1.200 Personen kamen, darunter Opferfamilien sowie Regierungs- und Parlamentsvertreter.In einer vorab aufgezeichneten Videoansprache sagte Präsident Lee Jae Myung, er sei sich darüber im Klaren, dass keine Worte richtigen Trost spenden könnten. Er möchte sich trotzdem als Präsident, der das Leben und die Sicherheit der Bevölkerung schützen solle, zutiefst entschuldigen.Er betonte außerdem, dass nicht das bloße Versprechen, sondern tatsächliche Veränderungen und Handeln nötig seien. Er wolle sein Bestmögliches tun, damit die Unglücksursache geklärt werde.Ein Passagierflugzeug der Billigfluggesellschaft Jeju Air (7C2216) war am 29. Dezember letzten Jahres bei der Rückkehr aus Bangkok verunglückt. Um 9.03 Uhr krachte die Maschine bei der Notlandung auf dem Flughafen Muan in eine Betonmauer. Unter den 181 Insassen gab es nur zwei Überlebende.