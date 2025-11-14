Coupang kündigt Entschädigung wegen Datenleck an

Photo : KBS News

Coupang hat nach dem schweren Datenleck einen Entschädigungsplan für die Kunden vorgestellt.Der E-Commerce-Riese wolle 1,685 Billionen Won (1,17 Milliarden Dollar) Entschädigung zahlen, hieß es am Montag.Ab dem 15. Januar nächsten Jahres sollen betroffene Kunden Gutscheine im Wert von jeweils 50.000 Won erhalten. Dies betrifft 33,7 Millionen Kunden, die Ende November darüber informiert worden waren, dass ihre personenbezogenen Daten durchsickerten. Zu ihnen zählen zahlende und nicht zahlende Mitglieder sowie auch solche, die inzwischen ihre Konten kündigten.Die Gutscheine können für den Kauf von Produkten auf der Plattform und weitere Dienste von Coupang, darunter der Essenslieferdienst Coupang Eats, eingelöst werden.Harold Rogers, Interimschef von Coupang in Südkorea, sagte, dass das Unternehmen aus diesem Anlass sein Konzept der Kundenzentrierung anwenden und konsequent Verantwortung übernehmen werde. Coupang wolle ein Unternehmen werden, dem die Kunden vertrauen. Er entschuldigte sich außerdem bei den Kunden.